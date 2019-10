Siracusa, aggravamento misura cautelare: dall'obbligo di presentazione ai domiciliari

Aggravamento della misura cautelare per un 53enne di Siracusa. Si tratta di Marcello Deuscit, che ieri sera è stato arrestato di Carabinieri e ristretto ai domiciliari. 'uomo in precedenza era sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti.

A seguito di perquisizione domiciliare, il 53enne è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. Da qui la decisione del tribunale di procedere ad un aggravamento della misura cautelare.