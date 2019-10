Siracusa, Campo scuola: Castagnino e Alota "Sarà fruibile da tutte le discipline sportive"

Il campo scuola di Siracusa adesso sarà fruibile da tutte le discipline riconosciute dal Coni.

Ad evidenziarlo sono i consiglieri comunali di Siracusa Protagonista, Salvo Castagnino e Fabio Alota.

"Questo - scrivono - grazie all’approvazione degli emendamenti prodotti in aula che hanno modificato anche le proposte della commissione che andavano migliorate. Sarà possibile un accesso in orari più elastici a tutti gli sportivi e - proseguono - il campo di calcio non sarà più vincolato ad un singolo sport ma a tutte le attività compatibili con la struttura. Adesso - concludono - l’ultimo passo sarà quello di garantire una manutenzione straordinaria che rilanci l’intera struttura".