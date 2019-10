Siracusa, inaugurata la nuova rotonda di viale Santa Panagia: tra 6/8 mesi il completamento del collegamento con viale Scala Greca. VIDEOINTERVISTA

Consegnate questa mattina al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, le opere di urbanizzazione realizzate da Lidl Italia in corrispondenza del nuovo punto vendita di viale Santa Panagia.

L'intervento, che complessivamente è costato 800.000 euro, è il risultato di una convenzione firmata dal Comune e dal marchio della grande distribuzione: si tratta della realizzazione di una rotatoria tra viale Santa Panagia, via Mazzanti e via Bufardeci, quest'ultima nuovamente asfaltata, e della costruzione ex novo. con realizzazione dei sottoservizi, del tratto stradale che collega viale Santa Panagia con viale Scala Greca. Di questo importante colegamento è stato sin qui realizzato il primo step, il completamento e l'apertura è previsto tra 6/8 mesi.