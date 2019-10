Augusta, maltratta e minaccia ex fidanzata: notificato divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento all'ex fidanzata. Il provvedimento, disposto dal Gip di Siracusa, è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Augusta, nei confronti di un giovane di 22 anni.

Quest’ultimo, in più occasioni, avrebbe commesso nei confronti della sua ex fidanzata, sua coetanea, i reati di maltrattamenti, lesioni aggravate e minacce. Per tali comportamenti violenti, infatti, la giovane ha deciso di troncare la relazione sentimentale.