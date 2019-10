Siracusa, due auto a fuoco in via Italia: indagini in corso

A fuoco, nella notte, due autovetture (una Seat ed una Suzuki) in Via Italia a Siracusa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso della Polizia di Stato

L’incendio è partito da una delle due ed ha coinvolto l’altra. Non sono stati trovati elementi che possano ricondurre alla natura dolosa dell’incendio. Ulteriori approfondimenti saranno effettuati dalla scientifica