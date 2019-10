Siracusa protagonista: "Fondi per mettere in sicurezza la strada di accesso alla scuola Media a Belvedere"

Approvato in Aula, su proposta dei consiglieri comunali Mauro Basile, Fabio Alota e Salvatore Castagnino, un emendamento che stanzia 110 mila euro per la messa in sicurezza dei marciapiedi e della strada di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Belvedere, che rappresenta l’unico accesso alla scuola elementare. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo insieme al Consigliere Comunale Mauro Basile.

"Sollecitiamo l’Amministrazione Comunale a procedere, senza ulteriori indugi, ad appaltare i lavori," - dichiarano