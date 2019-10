Pachino calcio, lo stadio “Sasà Brancati” affidato alla società

Lo stadio comunale “Sasà Brancati” è stato affidato al Pachino calcio. Oggi sono state aperte le buste dell’avviso pubblico per la gestione delle strutture sportive comunale, e la società presieduta da Enzo Accaputo ha ottenuto l’affidamento dell’impianto per i prossimi cinque anni. “Ritengo sia un risultato storico - ha dichiarato il presidente del sodalizio azzurro - , per la prima volta in città lo stadio comunale è affidato ad una società privata. Sin da quando sono entrato a far parte della dirigenza del Pachino ho cavalcato l’ipotesi di una gestione tutta nostra del “Sasà Brancati”. Adesso l’avremo”.

Nel giro di una settimana gli uffici comunali predisporranno una convenzione e, per il prossimo lustro, lo stadio comunale sarà gestito dalla società che milita nel campionato di Prima categoria, girone F. “Faremo rinascere l’impianto - ha continuato il presidente Accaputo - apportando tutte le migliorie necessarie e ripristinato l’illuminazione per gli allenamenti dei nostri ragazzi, consentendo alla squadra di prepararsi serenamente per affrontare le gare domenicali. È un impegno che stiamo prendendo per tutta la città, per questo mi auguro che i nostri tifosi comprendano i nostri sforzi e ci stiano accanto, perché abbiamo bisogno di loro per affrontare il campionato. A partire da domenica, in cui è previsto il derby con il Portopalo”.