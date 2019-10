Siracusa, caos in via Luigi Monti: le dirigenti dei 2 istituti superiori incontrano l'assessore

Un incontro con i vertici dell’Ast sui problemi di trasporto pubblico e viabilità della zona degli istituti superiori Gargallo ed Einaudi, mentre il settore mobilità del Comune procederà allo studio di fattibilità di una variazione della viabilità veicolare nella zona, con la possibilità di istituire sensi unici in via Monti e nelle strade adiacenti.

Questo quanto l'assessore Maura Fontana ha riferito alle dirigenti delle due scuole Maria Grazia Ficara e Teresella Celesti, nel corso di un incontro organizzato dalla presidente della commissione scuola, Pamela La Mesa, al quale hanno partecipato anche i docenti dei due istituti Salvo La Delfa e Lucia Lonero.

Altre iniziative che saranno attivate, sono: il rifacimento dell’asfalto di via Monti e strade limitrofe, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, il decespugliamento del verde presente nei bordi stradali.

Le corse degli autobus, hanno lamentato le due dirrigenti, non sono proporzionate alle necessità e spesso sono soppresse per il malfunzionamento dei mezzi, determinando un traffico veicolare caotico e pericoloso nelle ore di ingresso e di uscita dai due istituti.

Le scuole, dal canto loro, inviteranno le famiglie ad organizzarsi privatamente per un trasporto collettivo ed alternativo (car pooling) ed organizzeranno iniziative per promuovere una mobilità più sostenibile.