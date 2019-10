Lido di Noto, costa arretrata di 20 metri: finanziato progetto per la riqualificazione paesaggistica e ambientale

Negli ultimi decenni, a Noto, la linea di costa è arretrata di venti metri e le mareggiate hanno causato danni alle strutture e agli stabilimenti balneari.

Adesso arriva l’intervento dell’ufficio contro il dissesto idrogeologico che ha finanziato la progettazione esecutiva per i lavori di riqualificazione paesaggistica e ambientale del Lido di Noto.

"Si tratta – spiegano dalla Regione – di un’opera che si attende dal 2006, anno in cui l’azione ondosa produsse i maggiori danni tra cui il crollo di una villetta a seguito di infiltrazione d’acqua nelle sue fondamenta. Nel 2014, sempre per effetto dell’azione incessante del mare, la caduta del muro di sostegno – riparato dal Comune – che separa la spiaggia da piazzale Corrado Sallicano. Un fenomeno erosivo che sarà contrastato con la ricostruzione della spiaggia tramite il ripascimento e la realizzazione di tre pannelli in pietrame naturale, per mettere in sicurezza il sito e per restituirlo alla sua naturale fruizione turistica".