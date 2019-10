Sequestro opere nella mostra “L’impossibile è Noto”, la replica di Sicilia Musei: "Reati inesistenti"

Il giorno dopo il sequestro di 26 opere della mostra "L'impossibile è Noto" da parte dei Carabinieri su input della Procura di Siracusa, arriva la circostanziata replica della società organizzatrice Sicilia Musei: "Le opere sono state sequestrate senza gli approfondimenti necessari basandosi su un teorema di reati commessi totalmente inesistenti". Così si legge in una nota nella quale si legge anche che Sicilia Musei e i curatori si sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per fornire la più ampia e precisa collaborazione al fine di chiarire e dimostrare i complessi equivoci della vicenda".

Poi la nota fornisce le delucidazioni sulle diverse opere: "Paradossale il sequestro, per dubbia autenticità, dell’opera Hier der Bestellte Wagen del 1935 di Paul Klee, registrata con il numero di archivio (catalogo ragionato 6857) ed esposta sei mesi fa al Mudec di Milano in una monografia su Klee realizzata con il Zentrum Paul Klee di Berna.

Il nucleo di opere futuriste sequestrate e parte delle quali senza rilievo fotografico e senza richiesta di documentazione specifica - prosegue la nota - si compone di lavori autenticati dagli archivi deputati: Elena Gigli per Giacomo Balla, Maurizio Scudiero per Fortunato De Pero, Alberto Dambruoso per Umberto Boccioni, Fondazione Russolo – Pratella di Varese per Luigi Russolo, Massimo Carrà per Carlo Carrà.

Inoltre alcune di queste opere - si legge ancora nel document - sono ben note fin dai primi anni ‘80 ed esposte piu’ volte in Musei Nazionali, quali Palazzo delle Esposizioni di Roma, Accademia di Francia, Palazzo Reale di Napoli, e in mostre curate dai piu’ autorevoli storici del futurismo di sempre ( Maurizio Calvesi, Enrico Crispolti, Maurizio Fagiolo dell’Arco e dai rispettivi specialisti e Giovanni Lista). Il nucleo di opere futuriste è stato esposto in Musei stranieri, con il parere rilasciato dalle Sovrintendenze per l’esportazione temporanea, quali : il Kunst Forum di Berlino, il Palau della Verina di Barcellona, Museo Emma di Helsinky, Lo Sprenger Museum di Hannover.

Così come l’opera di Miro’, anno 1930 che presenta il timbro della galleria Adom e autentica di Jaques Dupin. In mostra presenti anche altre tre opere di Mirò ( tempere su carta ), provenienti da una collezione privata siciliana e nelle cui didascalie erano evidenziate (attribuito). Per non parlare di uno dei Kandisky sequestrati, acquistato ad un asta pubblica da Christie’s e noto a Vivian Endicott Barnett ed esposto nella monografia su Kandinsky al Museo Archeologico Regionale di Aosta nel 2012. Inoltre in mostra presenti due Kandinsky , di una prestigiosa collezione privata, Paesaggio 1911 e Astratto 1920 (nella didascalia attribuito) ereditati e già sottoposti a richiesta di autentica a Kandinsky experts, 33 West 19th street, 4th floor New York, NY 10011.

Quanto ai due disegni di Max Jacobs sono stati esposti e pubblicati in catalogo nella monografia degli anni 1979.

Per quanto riguarda le quattro opere di De Chirico esposte ,posto che sono tutte firmate ed una reca nel retro una dedica autografa dell’artista e timbro della galleria Borganzi 1988 , in via cautelare sono state esposte con la dicitura attribuito. Sul tema delle autenticità delle opere, si è espresso in modo chiaro anche il Tribunale di Roma con la sentenza nr. 13461 del 26.06.2019".

Fin qui la parte squisitamente tecnica e artistica; arrivano poi le riflessioni: "Sarà curioso , visto l’accanimento , verificare le fonti che hanno ispirato questa azione colpendo una realtà che ha prodotto oltre 21 mostre in Sicilia senza ottenere mai un contributo pubblico ma stornando addirittura una commissione sulla biglietteria. Soltanto sulla città di Noto - viene evidenziato - per realizzare le mostre sono stati investiti 720.000 euro da Sicilia Musei e dopo un quadriennio di attività ininterrotta presso il Convitto delle Arti Noto Museum non abbiamo ancora visto altre realtà disposte ad investire in modo importante per sostenere il progetto Noto Città d’Arte”.