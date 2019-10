Siracusa, dopo due giorni di ricerche l'incubo è finito: Luca Moncada sta bene ed è tornato a casa

E' vivo, sta bene, ed è già a casa. Finisce così l'incubo per la famiglia di Luca Moncada, 42 anni, noto negli ambienti calcistici visto che è l'allenatore in seconda del Siracusa, il quale ha fatto perdere le proprio tracce dalle 18 di lunedì pomeriggio.

Secondo quanto è dato sapere al momento, Moncada sarebbe rientrato volontariamente a casa. Non si conoscono i motivi dell'allontanamento.