Pachino, furto aggravato: 1 anno e 3 mesi di reclusione per una donna

I Carabinieri, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Siracusa, hanno arrestato Maria Grazia Salerno, 53 anni, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. La donna deve scontare la pena detentiva di 1 anno e 3 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso nel 2011 e nel 2014 a Pachino. La 53enne tradotta presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania