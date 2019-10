Siracusa, avrebbero rubato un tender: arrestati due minorenni

Avrebbero sottratto un gommone/tender, utilizzata imbarcazione ausiliaria a lussuoso yacht attraccato al “Porto Piccolo” di Siracusa e, subito dopo, sarebbero stati fermati dai Carabinieri. Si tratta di due minori arrestati in Ortigia, con precedenti di polizia, per furto aggravato ed in concorso, i quale avrebbero anche tentato una fuga vana.

I due sono stati accompagnati presso il centro di prima accoglienza per minori di Catania