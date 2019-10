Siracusa, parcheggio selvaggio: partita la sperimentazione dello "Street control". VIDEOINTERVISTA

Oggi primo giorno di sperimentazione per lo Street Control, il dispositivo elettronico messo in campo dall'amministrazione comunale per contrastare la sosta selvaggia. Cento foto al secondo scattate dallo strumento montato sul tetto delle vetture per rilevare le infrazioni vengono trasmesse ad un tablet in possesso dell'agente in auto che avrà sempre il controllo e la gestione dell'attività prima che si arrivi alla fase sanzionatoria.

Qualche giorno ancora di sperimentazione e formazione prima del debutto sulle strade del capoluogo maggiormente interessate dal traffico veicolare.