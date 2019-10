Siracusa, rinnovo loculi: manifestazione al Cimitero, si minaccia di procedere per vie legali

Una manifestazione al Cimitero di Siracusa per dire "no" al rinnovo dei loculi. Ad organizzarla, questa mattina, i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile, della lista “Siracusa Protagonista con Vinciullo”, l’Avv. Sebastiano Moncada dell’Associazione “Deorum Manium iura sancta sunto” e Giuseppe Ferrazzano della Lista “Prima Siracusa”, insieme all’On. Vincenzo Vinciullo.

"Invitiamo - dicono in una nota - l’Amministrazione Comunale a ritornare sulle sue posizioni, a riconsiderare gli atti fino ad oggi prodotti, perché una cosa è chiara: noi, continuando così, saremo costretti ad adire le vie legali e poi sia chiaro che le responsabilità per tutti i danni che subirà l’Amministrazione Comunale ricadranno personalmente su chi ha voluto questo provvedimento in maniera ostinata."