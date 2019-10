Siracusa, il sindaco su incompatibilità dell'assessore Fontana: "polemica montata ad arte"

"La presunta incompatibilità dell'assessore Maura Fontana è solo il contenuto di una polemica priva di fondamento giuridico e montata ad arte da chi usa il sospetto come arma politica".

Replica così il sindaco, Francesco Italia, che esprime anche apprezzamento per la decisione dell'assessore di “rinunciare al ricorso per meri motivi di opportunità legati alla rubrica (Urbanistica) che le ho assegnato, pur non avendo l'obbligo giuridico di farlo, e per eliminare ogni elemento di strumentalizzazione politica”.

“Ringrazio l'architetto per il gesto, che sgombera il campo da malevoli interpretazioni giacché non c'era incompatibilità neppure prima. - continua - Maura Fontana aveva presentato un ricorso innanzi al Tar avverso provvedimenti della Soprintendenza e dell'assessorato regionale ai Beni culturali ed ambientali e non aveva impugnato alcun atto del Comune. Questi sono i fatti. Chiunque sostenga il contrario ha interesse a creare un 'casus belli' che non esiste”.

“Stabilita questa verità – conclude il sindaco Italia – tutte le altre considerazione fatte sulla vicenda decadono”.