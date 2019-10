Siracusa, ispezionati rifiuti abbandonati in strada: 6 multe da notificare e 2 consegnate a mano. LE FOTO

Continua la lotta agli sporcaccioni voluta dall'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri, e messa in atto dalla Polizia Ambientale e dal personale Tekra.

Oggi è il terzo giorno che le operazioni vanno avanti, in particolare in zona Borgata e Corso Gelone. Per risalire a chi abbandona i rifiuti in strada si sta procedendo ispezionando la spazzatura. Proprio ieri sono stati trovati documenti e biglietti aerei.

Oggi il bilancio è di 6 multe da notificare e 2 consegnate a mano a residenti del posto.