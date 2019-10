Siracusa, avrebbe tentato di rubare 40 confezioni di tonno in un supermercato: denunciata

Avrebbe rubato 40 confezioni di tonno all'interno di un supermercato in viale Santa Panagia. Per tentato furto, la Polizia di Stato di Siracusa ha denunciato una donna di 23 anni.

Inoltre, a seguito di un furto avvenuto in un supermercato di via Elorina il 19 settembre, per il quale è già stata denunciata una donna di 28 anni, gli Agenti hanno denunciato, per il concorso nello stesso reato, un uomo di 27 anni e una quattordicenne.