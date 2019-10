Siracusa, nuova rotatoria in viale Santa Panagia e collegamento con viale Scala Greca: domani la consegna dei lavori

Saranno consegnati domani i lavori, realizzati interamente da Lidl Italia, davanti al nuovo punto vendita che nascerà in viale Santa Panagia.

Si tratta, nello specifico, della rotatoria tra viale Santa Panagia, via Mazzanti e via Bufardeci, strada che è stata nuovamente asfaltata, e della costruzione ex novo del tratto stradale tra viale Santa Panagia (con annessa realizzazione dei sottoservizi come gli impianti fognario, idrico ed elettrico) fino ad arrivare all’intersezione con viale Scala Greca.

Il tutto ha avuto un costo di 800 mila euro.

La cerimonia si terrà alle 10,30 e parteciperanno anche il dirigente del settore Mobilità e trasporti, Gaetano Petracca, e il coordinatore regionale Sviluppo Lidl Italia, Riccardo Magarini.