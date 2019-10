Siracusa, ancora scomparso Luca Moncada: nessuna novità nella notte

Nessun aggiornamento, nessuna novità, neanche un indizio trovato che possa far capire dove si trova Luca Moncada, 42 anni, noto negli ambienti calcistici visto che è l'allenatore in seconda del Siracusa, il quale ha fatto perdere le proprio tracce dalle 18 di lunedì pomeriggio.

L'auto del 42enne è stata trovata, già ieri, sotto casa e il telefono cellulare era all'interno.

In corso indagini coordinate da parte di tutte le forze di Polizia.

Sui social tantissimi gli appelli degli amici che chiedono a Luca di tornare