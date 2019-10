Siracusa, approvato il nuovo “Regolamento d'uso del campo scuola Pippo Di Natale”

E' stato approvato, ieri sera, in seconda convocazione in Consiglio comunale, il nuovo “Regolamento d'uso del campo scuola Pippo Di Natale” che sostituisce quello precedente del 2014.

Il testo disciplina più organicamente criteri e modalità di accesso alla struttura, individua le attività da svolgersi all'interno e quelle di utilizzo dell'impianto di atletica, degli spazi esterni alla pista, delle pedane e della palestra; e detta le norme d'uso del campo di calcio, che sarà aperto anche alle scuole e agli allenamenti di tutte le società che praticano attività sportive compatibili con la struttura e che siano affiliate alle FSN.

La novità più importante riguarda la figura del Direttore tecnico sportivo che sarà scelto dopo una selezione pubblica tra i “Maestri dello Sport”, i laureati in Scienze motorie, o i diplomati Isef. Avrà un incarico di consulenza gratuità la cui durata sarà legata al mandato del Sindaco. Il Direttore affiancherà il dirigente del settore Politiche sportive in ordine alla conduzione tecnica della struttura ed esprimerà il proprio nulla osta in ordine alla concessione degli spazi. Dovrà infine trasmettere 3 volte l'anno una relazione sullo stato di conservazione della struttura, ndicando gli eventuali interventi da attuare.

Si torna in Aula lunedì 14 ottobre alle 18.30.