Priolo, rinviato al 12 ottobre lo show di Renzo Arbore e l'Orchestra italiana

Lo show di Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana previsto domani (2 ottobre) a Priolo è stato spostato al 12 ottobre per un problema di salute di Arbore.

A dare la notizia è stato lo stesso Arbore in collegamento telefonico durante la conferenza stampa di presentazione di “Musica Libera 2019”, la manifestazione voluta dal sindaco di Priolo Pippo Gianni. Lo showman italiano più conosciuto al mondo ha scherzato con i giornalisti e si è scusato per l’inconveniente che lo ha visto protagonista, dando appuntamento alla nuova data.