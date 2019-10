Priolo, Riserva Saline: la Lukoil finanzierà il progetto per ottenere i finanziamenti per il ripristino

La Lukoil finanzierà il progetto di ingegneria tecnica, necessario per avviare l’iter procedurale che porterà alla convocazione di una conferenza dei servizi per il ripristino della Riserva Ciane Saline di Priolo, distrutta da un incendio il 10 luglio scorso.

“La Regione – ha detto il Sindaco Gianni – nonostante le tante sollecitazioni non ha dato finora alcuna risposta positiva e per velocizzare i tempi ci siamo rivolti alla Lukoil”. Il primo cittadino ha anche annunciato che chiederà la stipula di un protocollo di intesa tra Comune, Lipu e Assessorato regionale Territorio, Ambiente ed Energia.

Soddisfatto il Direttore della Riserva, Fabio Cilea: “Non solo – ha annunciato Cilea – la Riserva sarà ricostruita, ma sarà anche migliorata. Solo lo scorso anno sono stati infatti registrati oltre 17 mila ingressi. Per quanto riguarda gli stranieri, nel 2013 sono stati soltanto 45, nel 2018 si è arrivati a mille visitatori".

Per la Lukoil era presente l’ing. Claudio Geraci, che ha parlato dell’importanza di fare sistema, per ottenere grandi risultati.

Il Presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte, ha ricordato l’importanza di realizzare aree a verde nel territorio, coinvolgendo anche la zona industriale. A questo proposito, il Sindaco Gianni ha fatto sapere che in bilancio sono stati stanziati 500 mila euro, proprio per la piantumazione di alberi in varie zone del paese. Anche in Pineta verranno nuovamente piantati dei pini.