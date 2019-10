Siracusa, De Simone: "Ritardi questa mattina nel servizio mensa alla Costanzo"

"Due ore di ritardo sul pranzo in mensa alla scuola materna Costanzo di Siracusa". A raccontare quanto sarebbe accaduto questa mattina è il Presidente della Consulta Civica di Siracusa, Damiano De Simone.

"Non è accettabile – commenta Damiano De Simone – che il Comune sia carente in quei servizi fondamentali come la mensa scolastica."

De Simone chiede "il rimborso alle famiglie che si sono trovate costrette a ritirare i propri figli per assicurare loro un pranzo a casa, nonostante la quota versata."