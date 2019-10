Solarino, niente diretta streaming per l'ITF tennis Tour

Gli internazionali di tennis femminile in programma a Solarino dal 3 novembre al 1° dicembre prossimi non avranno la diretta streaming.

“Per noi è certamente una pessima notizia – ha commentato il direttore dell’ITF World Tour di Solarino Renato Morabito –. Non avere garantita quest’anno la diretta degli incontri di tutte e quattro le settimane di gioco è una novità che non ci lascia per nulla sereni”.

Anche il sindaco di Solarino Sebastiano Scorpo ha riconosciuto l’opportunità data dalla mancata trasmissione in streaming. “Spiace anche a noi come amministrazione che la tappa solarinese dell’ITF TennisTour non abbia una copertura completa degli incontri, ma da sindaco non posso che invitare gli appassionati a ritrovare il piacere di vivere dal vivo i giorni dell’ITF".