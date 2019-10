Siracusa, scomparso un 42enne: avviate le ricerche delle forze dell'ordine

Da ieri pomeriggio la famiglia e gli amici non hanno sue notizie. Luca Moncada, 42 anni, noto negli ambienti calcistici visto che è il vice allenatore del Siracusa, intorno alle 18 è uscito di casa per non farvi più rientro. Ieri sera la famiglia ha fatto la prima segnalazione in Questura, e quesa mattina ha presentato formale denuncia di scomparsa. L'auto del 42enne è stata trovata sotto casa e il telefono cellulare era all'interno.

In corso indagini coordinate da parte di tutte le forze di Polizia.

L'invito rivolto a chi potesse averlo visto, a dare ogni informazione utile, chiamando la Questura.