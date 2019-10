Carlentini, postazione per gli screening oncologici in Comune

Postazioni per screening oncologici anche negli uffici comunali della provincia di Siracusa destinati a dipendenti e familiari.

Ne dà notizia l'Asp di Siracusa: domani, mercoledì 2 ottobre, la postazione sarà allestita al Comune di Carlentini dalle 9 alle 17. I dipendenti comunali, che rientrano nelle fasce di età previste, avranno la possibilità di prenotare gli screening gratuiti e ritirare il kit per lo screening del colon retto per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L’iniziativa è stata estesa anche ai loro parenti.

L’iniziativa proseguirà il 3 e il 7 ottobre al Comune di Augusta, il 15 al Comune di Lentini e il 17 al Comune di Melilli e via via in altri comuni della provincia

il programma di screening per il tumore della mammella è destinato a donne tra 50 e 69 anni, del collo dell’utero tra 25 e 64 anni, del colon retto a uomini e donne nella fascia di età 50-69.