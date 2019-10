Augusta, nuovi locali per l'ambulatorio di vaccinazioni al Muscatello

Le Unità operative del Dipartimento di Prevenzione medico quali Semp, Sian e Siav di Augusta, saranno trasferite al piano terra del padiglione C, l’edificio prefabbricato posto all’interno del plesso centrale ospedaliero, ex laboratorio analisi, e i locali sono stati interamente interessati da interventi di ammodernamento e adeguamento per una migliore fruizione da parte dell’utenza ponendo particolare attenzione ai bambini.

Nei giorni del trasferimento, il 3 e 4 ottobre, le attività saranno sospese e riprenderanno regolarmente lunedì 7 ottobre