Siracusa, Trigilio-Russoniello: "Aprire una Guardia Medica in zona Grottasanta-Mazzarona"

Aprire una guardia medica in zona Grottasanta e Mazzarona. La proposta è stata firmata dal consigliere comunale Roberto Trigilio (M5s), insieme alla collega Silvia Russoniello.

"In via Barresi ci sono immobili comunali liberi, non sfruttati, comodi da destinare all'importante servizio sanitario di continuità assistenziale. C'era anche stata negli anni scorsi una conferenza stampa con tanto di consegna delle chiavi da parte del sindaco Garozzo all’Asp di Siracusa. Ma della guardia medica ancora nessuna traccia. Nel silenzio di tutti i soggetti deputati, torniamo noi ad alzare la voce: Grottasanta e Mazzarrona meritano quel servizio, non sono aree di serie B da tenere in considerazione solo come bacino di voti. Il Comune deve farsi sentire con l'Asp e garantire l'importante servizio sanitario. Questo chiediamo con la nostra proposta di mozione", dice ancora Trigilio.