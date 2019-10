Priolo, incidente sul lavoro nella zona industriale: un operaio perde un dito

Incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle 10, nella zona industriale all'interno del reparto CTE della Richardson, azienda metalmeccanica, a Priolo

A renderlo noto la Cisl che riferisce che un operaio ha dovuto subire l'amputazione di un dito.

“Vicinanza all’operaio coinvolto e alla sua famiglia” da parte del segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro. “Restiamo in attesa della completa ricostruzione della dinamica – ha dichiarato Sanzaro – Non possiamo che ribadire la necessità di una maggiore sicurezza negli ambienti di lavoro. Il tema deve tornare ad essere prioritario. Come Cisl - conclude - lo abbiamo ripetuto ad ogni tavolo di confronto, con le imprese e in Prefettura".