Siracusa, parapiglia in un bar: un 29enne aggredisce a calci e pugni due clienti e poi si avventa contro i Carabinieri

Avrebbe aggredito, sotto effetto di bevande alcolici, alcuni cittadini all'interno di un bar a Belvedere, con calci e pugni, senza alcun motivo apparente. Ad avere la peggio due clienti del bar, colpiti con calci e pugni da Mario D'Ambrogi, ragusano, 29enne, disoccupato, con precedenti di polizia.

A finire nel vortice di violenza del ragazzo anche i Carabinieri, intervenuti sul posto, i quali prima hanno ricevuto insulti e poi sono stati colpiti dal 29enne.

Nonostante il tentativo di divincolarsi e di darsi alla fuga di quest'ultimo, però, i militari sono riusciti a bloccarlo e a trasportarlo in caserma presso la camera di sicurezza.

Qui l'uomo, in evidente stato di alterazione, ha sferrato una violenta manata a palmo aperto contro il vetro dello spioncino della porta d’ingresso, danneggiandolo e cagionandosi una abrasione alla mano sinistra, medicata dai sanitari del 118, fatti arrivare dai Carabinieri.

Le due vittime all'interno del bar hanno riportato traumi e lesioni a due malcapitati. D'Ambrogi, accusato di reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato, è stato tradotto, nella giornata odierna, presso il Tribunale di Siracusa per l’udienza di convalida