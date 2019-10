Messina, condannato l'ex deputato Francantonio Genovese

Condannato a Messina in primo grado, nel processo nato dall'operazione "Matassa", l'ex deputato di Forza Italia Francantonio Genovese (4 anni e due mesi) e il cognato, l'ex deputato regionale di FI Franco Rinaldi (3 anni e 4 mesi), accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione.

L'indagine "Matassa" riguarda le commistioni tra mafia, politica e criminalità organizzata in città, con al centro tre campagne elettorali. In tutto erano alla sbarra 47 imputati.