Siracusa, Foti contro il suo stesso Pd: "Basta richieste stucchevoli di assessorati, portiamo il dibattito su economia e cultura"

Riportare il dibattito cittadino su temi legati ad economia, società e cultura. Così Alfredo Foti dirigente provinciale PD chiede lo stop sul mercato delle poltrone per un posto in Giunta puntando il dito in primis contro il suo stesso partito.

"Vogliamo invece parlare ad esempio di cultura? - chiede provocatoriamente Foti - Vogliamo dare finalmente una Direzione stabile al Teatro Comunale di Siracusa? Una forma di gestione?Di grazia possiamo conoscere la proposta dell’Amministrazione Comunale? Il Consiglio Comunale é in grado di aprire un confronto costruttivo e di formulare una proposta? Una mozione?Possiamo sperare che un così straordinario contenitore culturale e architettonico recuperato dopo decenni e con milioni di euro di tasse dei siracusani sia messo nelle condizioni di splendere nel firmamento delle piccole e medie produzioni teatrali e di prosa? È lecito pensare che magari l’INDA, possa essere un interlocutore con cui ipotizzare forme di gestione? Possiamo pensare che il Teatro Comunale sia un’occasione unica ed irripetibile di occupazione lavorativa, un’occasione per aumentare in periodo autunnale,invernale le presenze turistiche e non solo? Possiamo pensare di ampliare l’offerta culturale? Possiamo sperare di elevare al rango culturale che merita la nostra città!"