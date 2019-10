Noto, lite tra ospiti del Centro Oasi Don Bosco: due denunciati

Due stranieri, ospiti del centro di accoglienza migranti Oasi Don Bosco, in contrada Pianette, a Noto, ieri sono stati denunciati dalla Polizia. Il 29enne ghanese per danneggiamento aggravato e il 30enne nigeriano per tentate lesioni personali.

I due hanno avuto un acceso diverbio per futili motivi legati a scommesse sportive: il nigeriano ha lanciato un grosso sasso contro i connazionali senza però riuscire a colpire nessuno, mentre il ghanese ha colpito con un sasso la vetrata della sala benessere, danneggiandola.