Noto, aggredisce una donna e il figlio di 15 anni: arrestato 44enne

Avrebbe aggredito un donna ed il figlio di 15 anni. Per tale motivo, la Polizia di Stato di Noto ha denunciato I. A. M., 44 anni, residente a Noto, per i reati di lesioni personali dolose e minacce aggravate.

In particolare, nei giorni scorsi, la Polizia è stata interpellata dalla donna, la quale ha raccontato di essere stata vittima, poco prima dell'arrivo degli agenti di aggressione da parte di I.A.M.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a seguito di indagini, pare che l’uomo sia stato sanzionato per infrazioni al codice della strada mentre si trovava alla guida di uno scooter di proprietà della vittima e quest’ultima, obbligata in solido al pagamento delle sanzioni, aveva chiesto di incontrarlo per raggiungere un accordo, ma l’uomo dava in escandescenza aggredendo lei e il figlio e minacciandoli con un tubo di ferro.