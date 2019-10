Siracusa set di 5 produzioni televisive, due andranno in onda su canali stranieri

Questo mese Siracusa sarà il set per le riprese di un cortometraggio realizzato dall'Associazione culturale SAM, dal titolo "Fili di memorie"; per la realizzazione di episodi di programmi televisivi quali: "Via Italia" che andrà in onda sul canale francese Voyage e sarà realizzato dalla Miss Luna Films; "MareTV" per la Tv pubblica tedesca NDR, realizzato dalla NonFictionplanet film & television GmbH; "L'Italia a morsi" che andrà in onda in Italia sul canale FoodNetwork realizzato dalla Zerostories; e "Storie delle nostre Città" per Rai Storia realizzato dalla Ballandi Arts.

“L'impegno di Film Commission - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabio Granata - è sempre rivolto a proporre le location più interessanti e suggestive per promuovere e valorizzare l'immagine di Siracusa nelle proiezioni italiane ed estere, teso a rendere sempre più proficua la collaborazione, agevolando le richieste e la permanenza delle Produzioni in Città. L'attività già da tempo rodata si avvale come sempre del supporto degli Uffici comunali competenti e della partecipazione di altre realtà presenti sul territorio siracusano”.