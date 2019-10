Siracusa, integrazione oraria per gli impiegati part time del Comune: il via libera della giunta

Il personale part time del Comune di Siracusa da oggi potrà usufruire dell'integrazione oraria.

Ieri pomeriggio la giunta municipale ha adottato la delibera che rende operativo il provvedimento.

“Avevamo garantito che l’integrazione oraria avrebbe avuto decorrenza, al massimo, dal primo novembre 2019. Samo lieti di comunicare - hanno dichiarato il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alle Risorse umane, Alessandra Furnari - che è stata adottata la delibera che consente di far decorrere gli effetti già dal primo ottobre. Ringraziamo il settore risorse umane che, come sempre, ha lavorato incessantemente per predisporre, in pochissimi giorni, tutti gli atti necessari che ci ha consentito di ottenere più di quanto promesso”.