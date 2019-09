Siracusa, incendio in un casolare: bruciano materassi e arredi

Incendio in un casolare in via Alessandro Specchi a Siracusa. Si tratta di un immobile abbandonato dove vive un senzatetto. Il rogo è divampato in due locali, dove hanno bruciato materassi e alcuni arredi.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i vigili urbani. Non si sono registrati danni a persone.