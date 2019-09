Canicattini Bagni, al via il censimento di popolazione e abitazioni

Da Ottobre al via anche a Canicattini Bagni il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni.

Per la seconda volta l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, coinvolgendo le famiglie scelte a campione.

La partecipazione al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione. Se il cittadino ha bisogno di aiuto o assistenza può rivolgersi in forma del tutto gratuita ai Centri Comunali di Rilevazione (CCR) del proprio Comune, a Canicattini Bagni presso l’Ufficio Anagrafiche al piano terra del Palazzo Municipale.

Dal 1 al 9 Ottobre 2019, dunque, le famiglie coinvolte in questa rilevazione vengono avvisate con una lettera La rilevazione sarà effettuata dal 10 ottobre al 13 novembre 2019 con le interviste da parte del rilevatore.