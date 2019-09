Siracusa, capolinea autobus in Corso Umberto: in arrivo una nuova ordinanza

Cambierà a breve la circolazione veicolare nella zona dei Villini del Foro siracusano, che attualmente funge da capolinea per gli autobus urbani ed extraurbani. Sarà emessa una nuova ordinanza per ridurre i rischi per l'incolumità dei pedoni, sollevato da alcune sigle sindacali a causa dei lavori di rifacimento di via Crispi e l'utilizzo di via Rubino come strada di accesso alla città. La decisione è stata presa stamattina al termine di un sopralluogo al quale hanno preso parte il dirigente del settore, Gaetano Petracca, e i funzionari Pietro Fazio e Giuseppe Vinci; il responsabile della sede Ast di Siracusa, Maurizio Mancuso, con il capo Movimento, Rugero Sacilotto e il rappresentante del dipartimento Infrastrutture della Regione, Carmelo Laudani.

In attesa della nuova ordinanza del settore Mobilità e trasporti, sul posto saranno presenti agenti della Polizia municipale.