Floridia, detenzione e spaccio: 20enne ai domiciliari

Un 20enne siracusano arrestato dai Carabinieri a Floridia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di Giuseppe Garante, già noto alle forze dell'ordine, che, alla vista dei carabinieri, ha tentato di mimetizzarsi tra gli altri giovani presenti. I militari dell'Arma lo hanno fermato e controllato, trovandolo in possesso di dieci bustine di marijuana, del peso complessivo pari di 6 grammi, otto dosi di cocaina, pari a 3 grammi e 135 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.