Siracusa, maxi bonifica in Borgata: caccia a chi abbandona i rifiuti in strada. Trovati e sanzionati "sporcaccioni". LE FOTO

Ampia e importante operazione di bonifica, questa mattina in Borgata, da parte di Polizia ambientale e personale Tekra. Tanti i cumuli di spazzatura trovati in ogni angolo del quartiere, tutti aperti e controllati al fine di risalire agli "sporcaccioni" che deturpano la zona.

Tra i documenti trovati nei sacchetti, anche fotocopie di carte d'identità e di codici fiscali che hanno portato ai trasgressori. Quest'ultimi sono stati sanzionati per 600 euro.