Siracusa, riduzione del rischio idrogeologico e impianti fotovoltaici: finanziati 8 progetti

Sono stati ritenuti ammissibili a finanziamento, da parte della Regione, otto progetti che, partiti dal Libero Consorzio di Siracusa hanno ottenuto il via libera da Palermo. I progetti sono:

- Sistema di monitoraggio rischio idrogeologico prevenzione inondazioni fiumi Anapo-Ciane-Mammaiabica;

- Riduzione del rischio idrogeologico lungo la strada provinciale N° 76 “Diddino-Monti Climiti-Saiazza”;

- Riduzione del rischio idrogeologico lungo la provinciale N° 28 “Solarino-Fusco-Sortino”;

- Azione programmatica per la digitalizzazione dei processi amministrativi dell’Ente;

- Impianto fotovoltaico per la riduzione dei consumi di energia elettrica presso l’istituto scolastico “Tommaso Gargallo” a Siracusa;

- Impianto fotovoltaico per la riduzione di consumi di energia elettrica presso l’istituto scolastico “Luigi Einaudi”;

- Implementazione del sistema informativo territoriale e web application;

- Prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.

Il costo degli interventi è di circa due milioni e settecentomila euro.