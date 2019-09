Noto, ruba l’incasso di una slot machine in tabaccheria: arrestato

Avrebbe asportato l’incasso di una slot machine pari a circa 1.000 euro, per poi darsi alla fuga. Il fatto si è consumato ieri a Noto, intorno alle 9.30. Sul posto la Polizia di Stato e i Carabinieri, i quali sono intervenuti a seguito di segnalazione, in una rivendita di tabacchi in viale Principe di Piemonte. A seguito di accertamenti, gli agenti hanno arrestato Salvatore Cannata Salvatore, netino di 22 anni, già conosciuto alle forze di Polizia, per il reato di furto aggravato. Cannata è stato posto agli arresti domiciliari.