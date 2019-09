Pachino, fermi al palo i lavori per il restauro della Chiesa di San Francesco di Paola a Marzamemi

Non partono i lavori per il restauro della Chiesa di San Francesco di Paola in Marzamemi, nonostante, grazie al Patto per il Sud, sono stati stanziati 600 mila euro.

Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"La Soprintendenza di Siracusa ha curato, con l’abituale perizia, l’iter per l’aggiudicazione dei lavori, firmando il relativo contratto con la ditta che si è aggiudicata i lavori. Da allora in poi, tutto è fermo." - denuncia Vinciullo