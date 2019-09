Vertice notturno a Palazzo Chigi, ancora nessuna intesa sul Def

Niente intesa sul Def, dopo 4 ore di vertice a Palazzo Chigi. Alla riunione, convocata in nottata dal premier Conte, hanno partecipato il ministro dell'Economia Gualtieri, i capi delegazione Di Maio (M5s), Franceschini (Pd), Speranza (Leu), Bellanova (Iv) e il sottosegretario Riccardo Fraccaro (M5s). No di Di Maio (e Renzi)a ogni aumento dell'Iva. Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva senza far salire il deficit oltre il 2,2% del Pil.