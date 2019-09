Siracusa, Noto, Pachino e Canicattini Bagni, i lavoratori Fortè in sciopero

Sciopero spontaneo dei lavoratori Fortè di Siracusa, Noto, Pachino e Canicattini che lamentano il mancato pagamento di 4 stipendi arretrati. Ieri la Filcams Cgil aveva dichiarato lo stato di agitazione con il blocco dello straordinario e delle sostituzioni.

Secondo quanto riferisce il sindacato di categoria, l’azienda aveva comunicato venerdì scorso che avrebbe saldato il mese di Giugno e 1/3 di Luglio, chiedendo al contempo di sospendere lo stato di agitazione per effettuare l’inventario di domenica pomeriggio. I lavoratori, per tutta risposta hanno deciso di inscenare una protesta spontanea a Siracusa.

“Oggi i lavoratori hanno deciso spontaneamente di non prendere parte al lavoro. Una situazione drammatica - commenta Alessandro Vasquez, segretario provinciale dell Filcams Cgil - che si innesca tra le tante altre che sta vivendo il settore del commercio a Siracusa ed in Sicilia. La mancanza di comunicazione e le continue pressioni ricevute dai lavoratori non coadiuvano una situazione già difficile e che merita delle risposte immediate e concrete. Invitiamo l’azienda ad un confronto proficuo e sincero sulla crisi aziendale che si sta riversando sui lavoratori e sulle loro famiglie".