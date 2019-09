Avola, evade i domiciliari due volte in 10 giorni: finisce in carcere

Evade i domiciliari cui è sottoposto, due volte in 10 giorni. Viene arrestato e rinchiuso in carcere. Si tratta di Francesco Bellomo, 34 anni di Avola.

Durante un controllo l'uomo non è stato trovato in casa e a seguito di quest'ultima violazione è stato condotto a Cavadonna in attesa dell’udienza di convalida.