Vacanze in media stagione, Siracusa seconda in Sicilia per risparmio nel soggiorno

Non c'è l'affollamento estivo, le temperature sono più miti, senza per questo dover rinunciare al sole e al mare, e, soprattutto, il soggiorno costa di meno.

Questo quanto ha rilevato HomeAway, un portale statunitense specializzato in affitto di case vacanza, che ha stilato una classifica delle destinazioni dove nella media stagione il risparmio è assicurato. Analizzando i prezzi medi per destinazione tra agosto e settembre del 2018 la Sicilia occupa il secondo posto nella top 5 delle regioni in cui è conveniente concedersi una vacanza ad alta stagione conclusa.

E in ambito regionale, Siracusa si piazza seconda con un risparmio del 29%, subito dopo San Vito o Capo che fa registrare un -43%, e a pari merito con Cefalù. A Palermo e Taormina le spese scendono, invece, del 25%.