Siracusa, Euro Cup: l'Ortigia vince e si qualifica ai quarti

Una grande Ortigia batte gli spagnoli del Mediterrani 12-7 e conquista, con una giornata di anticipo, la qualificazione ai quarti di finale di Euro Cup.

Un successo che gli uomini di Piccardo hanno costruito, gestendo egregiamente sia le superiorità che le inferiorità numeriche, difendendo benissimo e attaccando altrettanto bene, trascinati da un Giacoppo incontenibile e da un Tempesti che ha parato tutto quello che c'era da parare.

Adesso resta da chiudere questa tre giorni affrontando il Miskolc, anche se il risultato ormai è ininfluente dal momento che entrambe le squadre sono già qualificate.

"I ragazzi sono stati spettacolari. Grande prova di tutta la squadra - ha commentato il tecnico Stefano Piccardo - con una prestazione superlativa di Giacoppo e Tempesti. Adesso cerchiamo di recuperare e poi affronteremo il Miskolc che è una formazione di altissimo livello. Non conterà tanto per il primo o secondo posto nel girone, quanto per permetterci di misurare ancora la nostra crescita giocando contro un avversario di statura superiore. Intanto ci godiamo questo bel momento. Faccio i miei complimenti alla squadra. Per la gente e la città di Siracusa penso che questo sia un risultato storico. È il secondo anno consecutivo che questa squadra entra nelle prime otto di una coppa europea ed è qualcosa che va sottolineato ”.

Grande protagonista dell'incontro, capitan Massimo Giacoppo, che ha messo a segno 6 reti: “La mia prestazione – afferma - è il frutto di una organizzazione di attacco e difesa ottima. Abbiamo giocato una gara perfetta, da tutti i punti di vista. Li abbiamo limitati nel contropiede, frenando i loro giocatori più pericolosi, Tempesti inoltre ha chiuso la porta come è solito fare. Siamo stati perfetti. Abbiamo bisogno di giocare, perché questo ci è mancato un po' in fase di preparazione, visto che vivendo in un'isola è difficile trovare sparring partner per provare le soluzioni tattiche. Nella preparazione fisica eravamo al top, in quella tattica e del gioco eravamo un po' indietro. Giocando miglioreremo sempre di più. Intanto siamo nelle prime otto, anche quest'anno, nella seconda competizione europea per club, un risultato davvero importante”.